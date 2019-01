Gleitschnee-Lawine gefährdet zwei Häuser in Abtenau

Eine seltene Naturerscheinung beschäftigt die Experten. In einigen Tagen wird sich zeigen, ob der Stützdamm hält.

Unvorstellbar große Schneemengen bewegen sich langsam auf zwei Häuser und einen Schuppen am Einberg unterhalb des Wegscheidbauern in Abtenau zu. Am Donnerstagnachmittag wurde zum Schutz eine Stützrippe (ein Schneedamm) errichtet.

2,40 Meter hoch und 200 Meter lang ist der Abriss der Gleitschnee-Lawine, die sich vom Einberg langsam auf das alte und neue Höhhäusel sowie einem Schuppen unterhalb des Wegscheidbauern zubewegt. Die zwei Familien wurden vorsorglich evakuiert.

Alois Fellner, Leiter der Abtenauer Lawinenwarnkommission Abtenau, und Matthias Quehenberger, Geschäftsführer der Postalmstraßen GesmbH und Mitglied der Lawinenwarnkommission, beobachten das Geschehen genau: "Seit zweieinhalb Tagen kriecht der Schnee pro Tag rund zehn Meter. Das ist selten", sagt Fellner. Der Grund: "Nach dem ersten Schneefall war der Boden nicht gefroren. Es schneite sehr viel und die gut isolierende, mächtige Schneedecke verhinderte das Gefrieren des Bodens. Der Schnee hat sich gut verbunden und so gleitet der gesamte Schnee von der Grasmatte ab, ähnlich dem Fließen eines Gletschers", erklärt Fellner.

Um die Häuser zu schützen, wurde am Donnerstagnachmittag der Schneestütz-Damm von einem 22 Tonnen schweren Bagger errichtet. "Ob die Stützrippe die Gleitschnee-Lawine stoppen kann, wird sich in den nächsten Tagen zeigen", sagt Fellner.



Quelle: SN