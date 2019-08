Glemmtal: Alkolenkerin griff im Tunnel zum Handy - Auffahrunfall, ein Verletzter

Einen Auffahrunfall hat in der Nacht auf Freitag eine betrunkene Autofahrerin im Umfahrungstunnel in Saalbach-Hinterglemm verursacht. Ein zweitbeteiligter Lenker erlitt dabei Verletzungen.

Sie war zu schnell unterwegs, sie war betrunken und dann beugte sie sich auch noch in den Fußraum ihres Autos, um das hinuntergefallene Mobiltelefon aufzuheben - diese Kombination hat laut Polizei am Freitag gegen 0:30 Uhr in Glemmtaler Umfahrungstunnel den Auffahrunfall ausgelöst.

Die 50-Jährige Autofahrerin gab später laut Polizeibericht selbst zu, mit ihrem Pkw im Tunnel mit etwa 80 km/h unterwegs gewesen zu sein. Erlaubt ist dort Tempo 50.

Zirka 150 Meter vor dem Westportal des Tunnels kam es dann zum Auffahrunfall. Der Lenker des gerammten Wagens, ein 39-jähriger Mann, erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde vom Roten Kreuz in das Krankenhaus Zell am See gebracht.

Nach ersten Erhebungen blieb die 50-Jährige durch den Unfall unverletzt. Ein mit ihr durchgeführter Alkomattest ergab 1,8 Promille. Die Polizisten konnten der Frau den Führerschein aber nicht abnehmen, da sie diesen nicht mitführte. Sie wird angezeigt.

Quelle: SN