Glemmtal - Landesstraße durch neuerlichen Starkregen wieder vermurt

Bis zu 40 Millimeter Niederschlag pro Quadratmeter in der Nacht auf Sonntag führten erneut zu einem Murenabgang auf der Glemmtaler-Straße L 111.

Durch die Sturzflut vom Donnerstagabend war die Glemmtaler Landesstraße L 111 vor allem im Bereich des Talschlusses schwer beschädigt worden. Nachdem die Schlammmassen, Holz und Geröll in intensiver Arbeit entfernt worden waren und die Straße jeweils für kurze Zeit einspurig wieder befahrbar war, kam es durch den starken Regen in der Nacht auf Sonntag zu einer erneuten Vermurung.

Michael Eberharter, Ortsfeuerwehrkommandant von Saalbach-Hinterglemm, zu den "Dort, wo die Straße schon schwer beschädigt wurde und teilweise gesperrt ist, wurde sie nun auf eine Länge von 50 Metern rund einen Meter hoch erneut vermurt. Gegen 7.30 Uhr wurde mit den erneuten Aufräumarbeiten begonnen."

Geplant sei, so Eberharter, die Straße im Talschlussbereich am Sonntag von 12.30 bis 13 Uhr und eventuell von 19.30 bis 20 Uhr wieder für eine halbe Stunde einspurig zu öffnen. Ob das allerdings möglich sein wird, werde von den Behörden demnächst entschieden, so Eberharter.

Zur Frage, wann die L 111 wieder durchgehend befahrbahr sein werde, heißt es seitens des Landesfeuerwehrverbandes: "Ziel ist es, die Straße ab Montag einspurig mit einer Ampelregelung freizugeben."

