Gletscherschliff in St. Koloman: Hektik ist hier fehl am Platz

Der Gletscherschliff in St. Koloman ist das Lieblingsplatzerl von Altbürgermeister und Salzburg-Wohnbau-Chef Christian Struber.

"Es ist ein Platzerl, das von anderen Zeiträumen erzählt", sagt Christian Struber, warum er den Gletscherschliff zu seinem Lieblingsplatzerl in seiner Heimatgemeinde auserkoren hat. "Wir reden immer davon, welche Termine am nächsten Tag anstehen. Der Gletscherschliff ist vor 22.000 Jahren entstanden. Das lenkt einen schon ein bisschen dahin, zu hinterfragen, ob die Hektik des Tages vielleicht doch nicht das Wahre ist. Es geht auch gemütlicher als unter Vollspannung." Der Salzburg-Wohnbau-Geschäftsführer und Aufsichtsratsvorsitzende der Salzburg AG wird wissen, wovon er spricht.

Das Naturdenkmal begleitet den in St. Koloman geborenen und aufgewachsenen Struber schon seit Jahrzehnten. Freigelegt wurde der Gletscherschliff im Zuge der Errichtung der Landesstraße in den 1970er-Jahren.

Konzerte und Schulausflüge

Nach Jahren im Dornröschenschlaf wurde der größte freigelegte Gletscherschliff Mitteleuropas in Strubers Amtszeit als Bürgermeister (1992 bis 2008) mit Informationstafeln versehen und gereinigt. Die Glätte, die das Gestein zum Zeitpunkt der Freilegung hatte, ist wegen der Witterung heute aber nur noch an wenigen Stellen erkennbar. Zu Strubers Zeit als Bürgermeister fanden auch erstmals Konzerte der Musikkapelle und andere Veranstaltungen beim direkt an der L 210 gelegenen Gletscherschliff statt. "Die Straße kann während der Veranstaltungen gesperrt werden, weil mit der Hellwengstraße eine Umfahrung vorhanden ist. Das Areal gehört einfach bespielt", sagt Struber.

Die Rolle des Gletscherschliffs als Ausflugsziel sei ausbaufähig. Derzeit sind es hauptsächlich Schulklassen, die das Naturdenkmal besuchen. "Im Frühjahr holen sich die Leute hier auch gerne Kaulquappen. Man könnte den Ort aber noch attraktiver gestalten, damit es vielleicht in Zukunft nicht nur mein Lieblingsplatzerl ist", sagt Struber.

Dahingehende Pläne hat die Gemeinde seit Jahren in der Schublade liegen. Ein Architektenplan von 2014 sieht einen Holzsteg vor, der vom bestehenden Parkplatz über die L 210 führt und in einen Holzturm beim Gletscherschliff mündet. "Von oben hätte man einen Blick bis Salzburg. Im derzeitigen Zustand fahren leider viele daran vorbei."

