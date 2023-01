"Glück hinein! Unglück heraus! De Perchten ziagn ums Haus!"

Nicht nur große Veranstaltungen tragen das Perchtenbrauchtum weiter - auch in den Perchtenspielen wie bei den Hofbesuchen der Abtenauer Perchten leben die alten Sagen und Mythen weiter.

"Der Winter, die dunkle Jahreszeit, die Jahresnacht, war seit jeher eine entbehrungsreiche Zeit für die Menschen im Alpenraum", sagt Dominik Posch von den "Abtenauer Perchten". Der Verein belebt seit der Gründung 2017 alte Sagen, Mythen und Geschichten rund um das Perchtenbrauchtum im Lammertal wieder. Sämtliche Gewänder und Utensilien sind mühevoll in Eigenarbeit gefertigt, auch die Masken werden von Vereinsmitgliedern geschnitzt.

Perchten sind traditionell ausschließlich in der Zeit der Raunächte unterwegs, also von der Thomasnacht am 21. Dezember bis ...