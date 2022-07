Glück im Unglück in Hallein: Feuerwehr befreite Mauersegler

Ungewöhnlicher Einsatz am Dienstagabend für die Feuerwehr Hallein. Eine Familie hörte gegen 22 Uhr im Obergeschoß eines Altstadthauses das verzweifelte Flattern eines Mauerseglers. Das Tier hatte sich im Kunststoff verheddert. Die Familie Angerer bat die Feuerwehr um Hilfe. Bereitschaftsoffizier Arno Kropf und drei weitere Mitglieder steuerten mittels Drehleiter den Balken des Daches an. Der Mauersegler wurde behutsam aus seiner misslichen Lage befreit, krallte sich gleich an die Schulter seines Befreiers - und wollte diesen Platz nicht mehr verlassen. Die Familie hatte in der Zwischenzeit auf der Terrasse aus einer Schachtel eine Abflugrampe gefertigt, damit sich das Tier erholen konnte. Am nächsten Morgen war der Vogel auch schon wieder ausgeflogen.

SN/gerhard angerer