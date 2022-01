Glück im Unglück: Zwei Verletzte nach Zimmerbrand in Großgmain

Weil Holzteile aus einen Kamin fielen, kam es am Samstagabend zu einem Zimmerbrand.

In einer Wohnung in Großgmain kam es am Samstagabend zu einem Zimmerbrand. Zwei Frauen wurden dabei verletzt. Die Einsatzkräfte wurden um kurz vor sieben Uhr am Abend alarmiert, sagt Markus Fallenegger, Ortsfeuerwehrkommandant von Großgmain. "Der Brand entstand durch eine Verpuffung im Holzkaminofen", sagt Fallenegger. Vermutlich sei das Holz darin zu schnell verbrannt, woraufhin einzelne Holzteile aus dem Kamin auf dem Teppich im Wohnzimmer des Hauses fielen. "Eine der verletzten Personen befand sich unmittelbar in diesem Bereich." Die Frau habe Glück gehabt, rasch gefunden worden zu sein. Eine zweite Frau sei kurze Zeit später in der Wohnung eingetroffen, habe sofort Hilfe leisten können und die Einsatzkräfte alarmiert. Dabei wurde auch diese verletzt. Beide Frauen wurden vom Roten Kreuz versorgt.

Insgesamt waren die Feuerwehren Großgmain und Bayerisch Gmain mit etwa 40 Feuerwehrleuten im Einsatz. Um 22 Uhr war der Einsatz beendet.