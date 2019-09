Glück und Motivation sind sein Schlüssel zum Erfolg

Ein Skiunfall stellte das Leben von Reini Sampl auf den Kopf. Diagnose: Querschnittlähmung. Heute sieht er sein Leben als Privileg. Mächtig Gas gibt der 46-Jährige aktuell in der TitansRX-Rallycross-Serie.

"Nimm dir gedanklich mit, was du gehabt hast bist jetzt, dein Leben ist durch", sagte der Chirurg damals zum Verunfallten. Reini Sampl: "Er meinte es nicht böse, sondern er erklärte es sachlich. Rückblickend traue ich mich sagen, es war nicht einmal ein negativer Schicksalsschlag. Ich hätte auch tot sein können. Ein Leben im Rollstuhl ist nicht cool, vor allem, wenn man vor Stufen steht."

Heute meistert Reini Sampl sein Leben wie kaum ein anderer. Er lebt auch den Motorsport wie kaum ein anderer. Als Markenbotschafter von Audi bestimmen seinen Alltag Messeauftritte, Rallye-Rennen oder Autotreffen. "Seit meinem Skiunfall im Jänner 1996 hat sich extrem viel getan. Wenn ich ein Buch schreiben würde, wüsste ich nicht, wo ich beginnen sollte, es wird jeden Tag mehr."

Speziell das erste Jahr nach dem Skiunfall forderte den damals jungen Muhrer sehr. "Es braucht etwas Zeit, damit man in die Spur findet. Heute sehe ich meine körperliche Einschränkung anders. Es gibt Herausforderungen im Alltag, aber ich sehe mein Leben als Privileg. All die Projekte und Momente, die ich erleben darf, sind einzigartig. Ich habe es gelernt, Schwächen zu Stärken zu machen." Fit hält sich der sympathische Motorsportler mit seinem Handbike. Im Winter gibt es eine Siebentagewoche im Lungau. Im Sommer ist er maximal zu Hause, um die Wäsche abzugeben.

Seit 2015 gibt Sampl regelmäßig bei Rallye-Staatsmeisterschaftsläufen quer durch Österreich Vollgas. Lautstarke Action und packende Rad-an-Rad-Duelle gibt es in der neuen TitansRX-Rallycross-Serie. 15 Weltklasse-Rennfahrer und Rallyecross-Größen gehen dort in identischen PanteraRX6-Rennwagen, die genauso schnell wie die FIA Supercars sind, quer durch Europa an den Start. Einer davon ist Reini Sampl: "Im Rallyesport braucht es vor allem Respekt, sonst wird man nicht alt."

Bei Audi ist er seit 2007 Markenbotschafter. Seine Erfahrung lässt Audi in die Produktion für Autos für Menschen mit Beeinträchtigungen miteinfließen. Weiters engagiert er sich auch als Botschafter für Wings for Life. "Im Moment passt alles. Eines ergibt das andere. Ich habe mir mittlerweile ein breites Netzwerk aufgebaut. Ich erlebe so viel. Autos sind meine Leidenschaft."

Zu Hause im Lungau ist Reini Sampl beim Winterfahrtraining von Bruder Franz Schiefer mit Arbeit eingedeckt. Auf den Teststrecken in Thomatal und Muhr geben sich regelmäßig Europas Autohersteller die Klinke in die Hand.