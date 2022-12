Auf diesem Hof in Köstendorf fühlen sich Minischweine sauwohl

Am Hof von Familie Simmerstätter in Köstendorf sind Mimi und Lotti die Lieblinge. Sie gehen gern spazieren und sind ortsbekannt.

Wenn es stimmt, dass Schweine Glück bringen, dann hat Ann-Kathrin Simmerstätter aus Köstendorf seit zwei Jahren eine Glückssträhne. Im Jänner 2021 zogen am Bauernhof der Familie in der kleinen Ortschaft Helming zwei Amerikanische Minischweine ein. "Eigentlich habe ich mir immer Affen gewünscht, aber mit Mimi und Lotti ist es viel schöner, weil ich mit den beiden spazieren gehen kann", sagt die 22-jährige gebürtige Deutsche, die in Helming alle Kathi nennen.

Fressen, schlafen und kuscheln als Lieblingsbeschäftigungen

...