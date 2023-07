Glücksspieler wurde bei Raub seinen Gewinn in Höhe von 3500 Euro wieder los

Nur kurz hat sich in der Nacht auf Donnerstag ein Salzburger über 3500 Euro freuen können, die er bei einem Glücksspiel in Bischofshofen gewonnen hatte.

Wie gewonnen, so zerronnen - diese Redewendung ist am Mittwoch gegen drei Uhr früh für einen 33-jährigen Flachgauer in Bischofshofen schmerzhafte Realität geworden. Der Mann hatte sich zuvor in einem Glücksspiellokal aufgehalten. Fortuna soll ihm gewogen gewesen sein, immerhin sackte der Mann laut Polizei rund 3500 Euro Bargeld ein.

Mit dieser Summe machte sich der 33-Jährige auf dem Weg zu seinem Pkw. Dabei bemerkte der Mann, dass ihm zwei Personen folgten. Der Flachgauer bekam es mit der Angst zu tun, lief zu seinem Pkw, stieg ein, aber er konnte das Fahrzeug nicht mehr verriegeln. Die Täter rissen die Fahrertür auf, sprühten ins Auto hinein und schlugen auf das Opfer so lange ein, bis es ihnen das Geld aushändigte. Schließlich gelang dem Flachgauer die Flucht ein. Ein Taxifahrer alarmierte die Polizei. Von den Tätern fehlt jede Spur.