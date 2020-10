Glücksspiellokal in Salzburg-Gnigl: Unter Falltür lagerten 55 illegale Automaten

Beim Zugriff Ende September entdeckten Polizei und Finanzbehörden die Geräte. Bundesweit gibt es inzwischen mehr als 100 Verdächtige.

In einem von langer Hand geplanten Zugriff von Polizei und Finanzbehörden haben die Ermittler Ende September in Salzburg, Oberösterreich und Wien neben Zehntausenden Euro Bargeld, Luxusuhren und Waffen auch 177 Glücksspielautomaten beschlagnahmt. Bei der Durchsuchung eines Gebäudes in Salzburg-Gnigl machten die Beamten besonders viele der illegalen Geräte ausfindig.

Laut Finanzministerium befanden sich in einem unter einer Falltür versteckten Raum gleich 55 Glücksspielgeräte. Durch ein verdächtiges Stromkabel wurden die Beamten auf einen weiteren Raum aufmerksam, worin noch einmal acht ...