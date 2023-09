Gmunden: Flachgauer Radfahrer landete nach Streit mit Autofahrer im Krankenhaus

Krankenhausreife Verletzungen hat am Sonntagnachmittag ein 66-jähriger Flachgauer nach einer Auseinandersetzung in Ebensee (Bezirk Gmunden/OÖ) erlitten.

Laut Polizeibericht war der 66-Jährige in Begeleitung eines weiteren Radfahrers am Sonntag gegen 16:05 Uhr in Ebensee von der alten Ischlerstraße auf die B145 in Fahrtrichtung Bad Ischl abgebogen und hatte dabei die Bundesstraße überquert, um auf den Radweg zu gelangen.

Ein hinter den beiden Männern fahrender Pkw-Lenker, ein 50-jähriger Deutscher, musste durch die Abbiegemanöver der Radfahrer stark abbremsen und betätigte die Hupe. Der Radfahrer beschimpfte den Pkw-Lenker daraufhin mehrmals.

Da sich der 50-Jährige dies nicht gefallen lassen wollte bzw. den Radfahrer zur Rede stellen wollte, bog er in den Haltestellenbereich und stieg aus dem Pkw. Da der Radfahrer keine Anstalten machte, anzuhalten, fasste der 50-Jährige den 66-Jährigen an der Schulter, wodurch dieser zu Sturz kam und Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Der Flachgauer wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins Salzkammergutklinikum Bad Ischl gebracht.