65 Jahre lang leiteten Männer das Werkschulheim Felbertal in Ebenau. Ab September startet das Privatgymnasium in eine neue Ära.

Karin Starlinger-Baumgartinger wusste schon früh, was sie will: "Mit sechs habe ich mir fest vorgenommen, Lehrerin zu werden." Und so kam es auch. Nach der Schule ging die Gmundnerin nach Salzburg. Dort begann sie an der Universität ein Lehramtsstudium für ...