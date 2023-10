Gneiser bereiten sich auf Tabellenführer vor

Der USK Gneis will allen Kindern eine Möglichkeit geben. Für die Mädchen steht die bunte Liga bevor.

Bis nächste Woche heißt es intensives Training für den USK Gneis: Am Samstag, 14. Oktober, tritt ihre U13 gegen den aktuellen Tabellenführer an. "Wir kennen die Stärken des Gegners. Dafür behandeln wir alles im Training, was es für das Match braucht. Der Spaß steht aber nach wie vor im Vordergrund", so Jugendleiter Bernhard Hübl.

Kindern eine Möglichkeit zu geben, bleibt der Grundgedanke der Gneiser. Deshalb hat der Verein vor zwei Jahren zusätzlich ein Mädchenteam aufgestellt. "Auch in unseren anderen Mannschaften sind Mädchen aktiv, wir wollten aber zusätzlich Berührungsängste abbauen", so Hübl. Trainerin Eleonora Speigner bereitet ihre Fußballerinnen aktuell auf den 22. Oktober vor: Die "Bunte Liga Salzburg", die der Salzburger Fußballverband für junge Spielerinnen gestartet hatte, findet an dem Tag auf dem Spielfeld der Gneiser statt. Sie sind eine der 15 Mannschaften, die landesweit teilnehmen.

Der Verein sucht nach Mitgliedern, auch neuer Nachwuchs ist willkommen. Probetrainings sind mit kurzer Info an nachwuchs@usk-gneis.com möglich.