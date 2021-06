Gnigler Kritik am Wildwuchs der Lokale

Radfahrer und Fußgänger kollidieren immer wieder in der Linzergasse. Jetzt bringt ein Leser einen neuen Aspekt in die Debatte ein: Weit in die Gasse ragende Stühle, Tische und Lebensmittelstände würden das Problem zusätzlich verschärfen.

Das (fehlende) Miteinander zwischen Radfahrern und Fußgängern thematisiert aktuell eine Kampagne der Stadt Salzburg. Die Stadt Nachrichten haben zum Auftakt eine Reportage aus der Linzer Gasse gebracht (Ausgabe vom 27. Mai). Die schmale Gasse gilt als besonderer Brennpunkt. Mit der Darstellung im Artikel und insbesondere der im Kommentar geäußerten Idee, Radfahrer, die lediglich durchfahren, doch über die Paris-Lodron-Straße umzuleiten, ist Leser Wolfgang Kauer überhaupt nicht einverstanden. Der "Stadtteilchronist" von Gnigl sagt, das Problem der Enge sei ausschließlich dadurch ...