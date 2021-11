Gnigler Stadtführer führt an versteckte Orte

Wenn es schon nicht persönlich geht, virtuell funktioniert jede Führung zu Salzburgs wenig bekannten Orten.

Wissen Sie, was die "Schwurhand" im rechten unteren Portaleck der Franziskanerkirche bedeutet? Oder ist Ihnen schon einmal der "Neidkopf" im Durchgang Getreidegasse 24 aufgefallen? Nein?

Das wäre dann eine gute Gelegenheit, sich einer Stadtführung von Christoph Koca anzuschließen. Der Not der Zeit geschuldet: Er lädt zu diesen "Spaziergängen" virtuell ein. "Ich marschiere mit meinem Handy los und übertrage das live über ,Zoom'. So können meine Teilnehmer/-innen sehen, was ich sehe, und direkt dabei sein, wenn ich etwa bei ...