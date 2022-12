Göming: Pkw-Lenker nach Frontalkollision mit Lkw im Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Am Dienstag kam es zu einem Verkehrsunfall in Göming. Ein 23-Jähriger wurde dabei eingeklemmt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

SN/ff stadt oberndorf Der 23-jährige Pkw-Lenker wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels Bergeschere befreit werden.