Göriach: 15-jähriger Mopedfahrer auf der Flucht von Polizeiauto erfasst und getötet

Unfalldrama im Lungau: Ein Bursch flüchtete am Donnerstagabend mit seinem Moped vor der Polizei und kam zu Sturz. Ein ihn verfolgender Streifenwagen konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und rammte den 15-Jährigen und das Zweirad.

Es war Donnerstag am frühen Abend, als Polizisten im Gemeindegebiet von Tamsweg ein unbeleuchtetes Moped mit offenbar stark überhöhter Geschwindigkeit und nicht ablesbarem Kennzeichen bemerkten. In der Folge versuchte eine Polizeistreife den Lenker durch Einsatz von Blaulicht und Folgetonhorn anzuhalten. "Trotzdem versuchte der Fahrer, sich durch seine Flucht erst in Richtung Lessach und dann über einen Feldweg im Gemeindegebiet von Göriach der Anhaltung zu entziehen", heißt es später im Polizeibericht.

Gegen 18.30 Uhr kam es dann zum - tödlichen - Drama. Aus noch unbekannter Ursache kam der flüchtende Mopedlenker, ein erst 15-jähriger Bursch, auf dem steinigen Feldweg im Bereich Göriach-Wassering Richtung Hinterlasa zu Sturz. Eine weitere, zur Verfolgung angeforderte Polizeistreife konnte trotz Vollbremsung und eines Ausweichversuchs eine Kollision nicht mehr verhindern und rammte Moped und den Jugendlichen.

Trotz sofortiger Bergung und Einleitung der Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt das Leben des 15-jährigen Schülers nicht mehr retten. Der Beamte, der in dem mit dem Burschen kollidierenden Polizeifahrzeug hinterm Steuer saß sowie seine Beifahrer blieben unverletzt. Die Alkotests verliefen negativ.

Laut Hans Wolfgruber, Pressesprecher der Salzburger Polizei, ermitteln nun Landeskriminalamt sowie Landesverkehrsabteilung Salzburg in der tragischen Causa. Die Salzburger Staatsanwaltschaft ordnete umgehend die Beiziehung des Kfz-technischen Unfallsachverständigen Gerhard Kronreif sowie die Obduktion des Verstorbenen an. Kronreif war noch in der Nacht am Unfallort und nahm eine umfassende Spurenanalyse und -dokumentation vor. Beide unfallbeteiligten Kfz - das Geländemoped, Marke Rieju, 50 ccm, sowie der Polizei-VW-Bus, werden nun untersucht, Kronreif erstellt ein unfalltechnisches Gutachten.

Auf Frage der SN zur generellen Notwendigkeit von Fahrzeugverfolgungen durch die Polizei sagt deren Sprecher Hans Wolfgruber: "Eine Nachfahrt liegt immer im Ermessen der bzw. des jeweiligen Beamten. Dieser muss in sehr kurzer Zeit eine Vielzahl an Abwägungen treffen - sowohl in verkehrs- als auch in kriminalpolizeilicher Sicht." Die Staatsanwaltschaft leitete inzwischen formell gegen den Lenker des Streifenfahrzeugs ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ein. Der betroffene Polizist wird von Rechtsanwalt Kurt Jelinek vertreten.

Zur psychologischen Betreuung der Angehörigen steht ein Kriseninterventionsteam des RotenKreuzes im Einsatz.