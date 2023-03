Goethesiedlung - Salzburgs größte Wohnanlage soll "moderat" wachsen

Fast 600 zusätzliche Wohnungen kommen in der Großsiedlung sicher nicht. Eine Bebauung des Parkplatzes ist jedoch nur eine Frage der Zeit.

Ruhe und viel Grün: Beides überrascht beim nachmittäglichen Rundgang in Salzburgs größter Siedlung mit 1250 gemeinnützigen Wohnungen, in denen 2700 Menschen leben. Die Wohnblocks in der nach der Goethestraße benannten Siedlung in Itzling stehen nicht dicht an dicht, zwischen den Häusern aus den 1970er-Jahren wurden Grünflächen angelegt und Bäume gepflanzt. Außerdem gibt es eine Fußballwiese, einen begrünten Hügel und mehrere Spielplätze.