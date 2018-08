Goldegg: 16-jähriger Alkolenker nach Spritztour gestoppt

Das wird wohl ziemlich teuer werden: Wegen Alkohols am Steuer, Fahrern ohne Führerschein, Sachschäden und so weiter hat sich ein 16-jähriger Pongauer jede Menge Ärger mit der Behörde eingehandelt.

Es war am späten Freitagabend als der Teenager in Goldegg einen dort geparkten unversperrten Pkw in Betrieb genommen hat. Denn praktischerweise befanden sich die Autoschlüssel im Wageninneren.

Und beim Wegfahren passierte dem 16-Jährigen gleich einmal das erste Malheur: Mit dem unbefugt in Betrieb genommenen Auto rammte er zwei andere Pkw und beschädigte diese schwer.

Danach ging es weiter in Richtung Bischofshofen, wo schon die von Zeugen alarmierte Polizei eine Fahndung eingeleitet hatte. Die Beamten konnten den jungen Autofahrer stoppen. Während der Fahrt hatte der 16-Jährige übrigens einen gleichaltrigen Freund als Beifahrer aufgenommen.

Der Routine-Alkotest beim jungen Fahrer verlief dann positiv. Die Polizei gab einen Wert von 1,00 Promille bekannt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Salzburg wird der Jugendliche auf freiem Fuß wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges zur Anzeige gebracht. Darüberhinaus wird der 16-Jährige bei der Bezirkshauptmannschaft wegen diverser Verwaltungsübertretungen angezeigt (Fahrerflucht, Lenken eines Fahrzeuges unter Alkoholbeeinträchtigung etc.).

