Goldegg: Alkoholisierter Fahrer prallt gegen Mauer

Der Fahrer wurde unbestimmten Grades verletzt.

Am späten Nachmittag kam es am Dienstag in Goldegg zu einem Verkehrsunfall mit Eigenverletzung, wie die Landespolizeidirektion Salzburg meldet. Demnach kam ein 28-jähriger Pongauer aus bisher ungeklärter Ursache auf einer Gemeindestraße links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Mauer. Der Fahrer verletzte sich unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz in das Klinikum Schwarzach gebracht.

Eine Untersuchung des Atemalkoholgehalts ergab einen Wert von 2,44 Promille. Dem Fahrer wurde der Führerschein abgenommen.