Goldegg plant nachhaltige Projekte

Der Ausbau der Wasserversorgung und raus aus Erdöl stehen in Goldegg auf dem Programm. Die gegenwärtigen Preissteigerungen stellen die Gemeinden vor große Herausforderungen.

Ausreichend Trinkwasser in bester Qualität zur Verfügung zu stellen, ist angesichts immer längerer Hitze- und Dürreperioden auch in einem an sich wasserreichen Land wie Österreich zunehmend schwieriger. In Goldegg wurde in jüngster Zeit mit großem Nachdruck nach neuen Trinkwasservorkommen gesucht und ist im Bereich der Talstation 3er-Lift fündig geworden. Hier soll ein Tiefbrunnen errichtet werden,

Dazu Bgm. Hannes Rainer: "Die notwendigen Vorverträge mit den Eigentümern des Brunnenstandortes sowie allen von der Leitungtrasse betroffenen Grundeigentümern konnten bereits unterfertigt werden. ...