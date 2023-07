Bei der jährlichen Feier am Gedenkstein für die Opfer des "Sturms" auf Goldegg übernahm der Bürgermeister den Ehrenschutz. Der Verein plant weitere Projekte.

Obmann des Vereins der Freunde des Deserteurdenkmals in Goldegg ist der pensionierte Pfarrer Aegidius „Gidi“ Außerhofer.

Bürgermeister Hannes Rainer übernahm bei der Gedenkfeier am vergangenen Wochenende erstmals den Ehrenschutz.

Der Verein der Freunde des Deserteurdenkmals wollte die Gedenktafel eigentlich im Innenhof des Schlosses verlegen lassen. Die Gemeinde bevorzugte einen Standort am Böndlsee. Weil sich keine Einigung abzeichnete, stellte die ÖGK einen Grund beim von ihr betriebenen Reha-Zentrum zur Verfügung.

Waren die sechs Wehrmachtsdeserteure in Goldegg Widerstandskämpfer oder - wie es in der Gemeindechronik hieß - eine "gefährliche Landplage"? Diese Frage brachte 2014 einen schwelenden Konflikt im Pongauer Ort an die Oberfläche.

Heute, fast zehn Jahre später, ist ...