Goldegg: Wasserrettung sucht nach vermisstem Badegast

Zu einer Vermisstensuche sind am Dienstagabend Einsatzkräfte in Goldegg ausgerückt. Im Goldeggersee soll ein Schwimmer untergegangen sein. Bis in die Nachtstunden waren Wasserretter im Einsatz.

Am Dienstag kurz vor 17 Uhr wurde die Wasserrettung zu einer Vermisstensuche am Goldeggersee alarmiert. Ein Badegast ist dort als abgängig gemeldet worden. Es folgte ein Großeinsatz mehrerer Einsatzorganisationen. Mehrere Tauchgänge der Wasserrettungstaucher sowie eine Sonarsuche brachten bis in die Nachtstunden keinen Sucherfolg. "Leider gibt es keine Informationen über den genauen Unfallort", teilte die Wasserrettung mit, die unklaren Angaben erschweren die Suche. Der Einsatz wurde um 23.00 Uhr abgebrochen. Der Sucheinsatz wird am Mittwochmorgen fortgeführt.