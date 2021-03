Goldegger bangen um den Zugang zu ihrem See

Die privaten Eigentümer des Goldegger Sees fordern eine deutlich höhere Pacht. Der Betreiber der Badeanstalt nennt die Forderungen unerfüllbar. Nun soll der Landeshauptmann vermitteln.

Das Schwimmen im Goldegger See war für die Öffentlichkeit stets möglich. Die Eigentümerfamilie von Galen verpachtet seit vielen Jahren Seezugänge an das örtliche Seebad und an das Hotel Seehof von Sepp Schellhorn. Nun steht der Badebetrieb auf der Kippe. Der Pachtvertrag der Badeanstalt-Betreibergesellschaft ist ausgelaufen. Die Verlängerung scheitere an den finanziellen Vorstellungen der Eigentümer, sagt Geschäftsführer Reinhard Gesinger-Sparr. "Sie wollen ein Vielfaches der bisherigen Pacht, mehr als wir mit dem Betrieb jährlich Umsatz machen." Die geforderte Summe könne er auf ...