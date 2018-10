Goldener Hirsch: Eine Baustelle, die meterweit in die Höhe ragt

Für den Umbau des Hotels Goldener Hirsch wurde ein Baugerüst mit zwei Ebenen errichtet. Zufahrten bedürfen präziser Koordination.

Die Baustelle in der Getreidegasse anzusiedeln wäre nicht möglich gewesen, sagt Architekt Wolfgang Pessl. So wird der Umbau des Luxushotels Goldener Hirsch hauptsächlich über den Herbert-von-Karajan-Platz geleitet. Neben einem 32 Meter hohen Kran steht dort ein Baugerüst mit zwei Ebenen. Unten werden Materialien ein- und ausgeladen, zudem müsse die Feuerwehr durchfahren können. So ergibt sich eine "wuchtige Höhe", sagt Pessl. Oben gibt es für die Arbeiter einen Zugang ins Hotel - über ein Fenster.