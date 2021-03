Goldgasse und Judengasse vor Neugestaltung

Goldgasse und Judengasse sollen neu gestaltet werden. Die Unternehmer zeigen sich teils besorgt über eine zwei Jahre dauernde Baustelle.

Baustadträtin Martina Berthold (Bürgerliste) rief zum Dialog und über 30 Unternehmer und Bewohner beteiligten sich online an dem Infoabend: nämlich jenem zur geplanten Sanierung von Goldgasse und Judengasse. Was ist geplant?

Bislang war geplant, die Arbeiten jeweils von Februar bis Juni im Jahr 2022 (Leitungsbau) und 2023 (Oberflächengestaltung, wie in den umliegenden Gassen bereits erfolgt) durchzuführen. Der Dialog-Abend vorige Woche hat gezeigt, dass an der Notwendigkeit auch niemand zweifelt. Allerdings wünschen sich einige Geschäftsleute, vor allem jene in ...