Goldschakal in Salzburg: Erstmals Risse nachgewiesen

Ein Tier hat Anfang September im Lungau zwei Lämmer gerissen.

In Salzburg hat erstmals nachweislich ein Goldschakal Nutztiere gerissen. Das hat eine DNA-Analyse bei zwei Lämmern ergeben, die am 7. September in Göriach gefunden worden waren. "Dieser Beutegreifer kommt mehr und mehr aus dem Osten Österreichs zu uns, ist ähnlich geschützt wie der Wolf, aber dürfte für die Landwirtschaft kein so großes Problem darstellen wie sein Verwandter", wurde der Wolfsbeauftragte Hubert Stock in einer Aussendung des Landes zitiert. "Die Population in Österreich ist schwer einzuschätzen, wächst aber vor allem im Osten des Landes stark an. In Salzburg kommen die Tiere derzeit nur sporadisch vor. Vor zwei Jahren ging zum Beispiel einer in eine Fotofalle, vor mehr als 20 Jahren gab es im Gasteinertal einen Abschuss, da der Goldschakal mit einem Fuchs verwechselt wurde. Jetzt wurde zum ersten Mal ein Riss eindeutig nachgewiesen."



Tiere stehen wie der Wolf unter strengem Schutz

Der Goldschakal wurde laut den Angaben des Landes zwar im geltenden Salzburger Jagdgesetz berücksichtigt, die Tiere seien aber ganzjährig geschont. Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) kündigte an, dass auch vom Goldschakal gerissene Nutztiere vom Land entschädigt werden, so wie dies bei Wölfen üblich ist. Im heurigen Jahr gab es in Salzburg noch keine Fälle - lediglich im Mai wurde bei einem toten Wildtier nachgewiesen, dass es sich um einen Wolfsriss handelte.

Quelle: SN