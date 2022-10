Golf-Charity für Skinachwuchs

Die Einnahmen eines großen Charity-Turniers am Sonntag auf der Anlage von Open Golf St. Johann Alpendorf kommen zu hundert Prozent dem Sportnachwuchs der Region zugute.

"So viel los wie am vergangenen Sonntag war hier wahrscheinlich überhaupt noch nie", lacht Mike Ellmer, Pongaus SLSV-Bezirksreferent. Wieder einmal galt das Engagement von Ellmer und zahlreichen Sponsoren dem Skinachwuchs im Pongau: 170 Kinder aus allen Skiclubs im Bezirk nahmen an einem großen Golfturnier teil. Gespielt wurde auf allen Anlagen und zahlreiche prominente Sportlerinnen und Sportler schenkten ihre Zeit dem Nachwuchs: "Die Kinder umringten ihre sportlichen Vorbilder für Autogramme. Anwesend waren etwa Lisa Grill, Marc Digruber, Hans Grugger, Michael Walchhofer, ...