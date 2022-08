Golfclub Gastein feierte seinen 60er

120 Freunde des Clubs, Ehrengäste und viele Golfer aus nah und fern feierten den 60. Geburtstag.

Karlsbad, Baden-Baden, St. Moritz, Meran - diese berühmten Bäder hatten bereits in den 30er-Jahren den touristischen Wert einer Golfanlage erkannt. Der Weltkurort Bad Gastein folgte endlich in den 50er-Jahren, als einige Pioniere das Projekt forcierten, weil sich die geografischen Gegebenheiten im Gasteinertal für eine Golfanlage geradezu angeboten hatten. Die treibende Kraft war Baumeister und Hotelier Franz Xaver Franzmair und Golfplatzarchitekt der ersten neun Löcher war Bernhard von Limburger, einer der bekanntesten seiner Zeit. Wie in der Chronik nachzulesen ist, kostete der reine Platzbau seinerzeit 640.000 Schilling. Schon 1965 wurde der 9-Loch-Kurs auserkoren, die nationalen österreichischen Meisterschaften auszurichten. 2004 gelang es dem Traditionsclub, in die Riege der 18-Loch-Plätze aufzusteigen.

Allgemeinmediziner Gerhard Hofer, seit 22 Jahren Präsident des Golfclubs Gastein, ließ in seiner emotionalen Festrede die vergangenen 60 Jahre noch einmal Revue passieren und hob dabei besonders die Menschen hervor, die den Club zu dem gemacht haben, was er heute ist: Gründungsmitglied Wolfgang Reith, Ehrenpräsident Hannes Blumschein, die Initiatoren der Ski- Golf-Competition, die heuer zum 49. Male stattfand, Peter Boric und Günther Patzner, Geschäftsführer Peter Heuberger und die Mitglieder, die es in den vergangenen Jahrzehnten im Golfsport zu Ruhm und Ehre gebracht hatten. Auch der Präsident des Österreichischen Golfverbandes, Peter Enzinger, und des Salzburger Golfverbandes, Roland Hermann, sowie LAbg. Hans Scharfetter und der Präsident des befreundeten Berchtesgadener Golfclubs, Nikolaus Netzer, ließen es sich nicht nehmen, an diesem Golffest im Gasteinertal teilzunehmen und somit ihre Verbundenheit auszudrücken.