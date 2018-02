Golling: Es hat Vorteile, ein Windloch zu sein

Warum ist es in Golling eigentlich immer so windig? Die Tennengauer Nachrichten haben nachgefragt.

Golling ist ein Windloch, so viel ist bekannt. Aber warum ist das so? Die Tennengauer Nachrichten haben bei Bernhard Niedermoser, Meteorologe bei der ZAMG, nachgefragt. "Es ist wie ein Düseneffekt", sagt Niedermoser und bestätigt, dass es sich bei Golling um eine von zwei Gemeinden handelt, in der die Geländebeschaffenheit für viel Wind sorgt (die andere: Weißbach bei Lofer).

"Der Pass Lueg wirkt vom Gelände her wie eine Düse, durch die die kalte Luft aus dem Pongau abfließt und auf Golling hinpfeift", erklärt Niedermoser. Spürbar ist das speziell im Winter und in der Übergangszeit, wenn in klaren Nächten die Kaltluft an den Pongauer Berghängen ins Tal sackt und sich eine Möglichkeit zum Abfließen sucht.

"Diese Möglichkeit bietet die Einkerbung des Pass Lueg. Wir messen deshalb in Golling mehr Wind als anderswo", sagt Niedermoser. Aber auch bei der Schneeverteilung zeige sich, dass in Golling meist weniger liegen bleibe.

Als Nachteil sieht der Experte den Wind nicht.

"Zwar ist es dadurch kühler. Der Vorteil ist aber, dass es keine starke Anreicherung der kalten Winterluft mit Schadstoffen gibt wie anderswo." Auch gebe es so gut wie keinen Bodennebel in Golling. "Der wird einfach weggeblasen."