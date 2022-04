Golling/Kuchl: Motorradlenker bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Ein 43-Jähriger Motorradfahrer war mit 0,56 Promille auf der Salzachtal Bundesstraße unterwegs. Er kollidierte mit einem Pkw und wurde schwer verletzt.

Am frühen Mittwochabend ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Salzburg schwer verletzt worden. Ein 61-jähriger Einheimischer dürfte auf der Salzachtal Bundesstraße zwischen Golling und Kuchl einen entgegenkommenden 43-jährigen Motorradlenker aus dem Lungau übersehen haben. Der Pkw-Lenker bog nach links in Richtung eines Parkplatzes ab, dabei kam es zur Kollision. Der Motorradlenker stürzte und blieb einige Meter hinter dem Fahrzeug schwer verletzt liegen.

Nach der Erstversorgung des Motorradlenkers wurde dieser vom Notarzthubschrauber "Martin 1" in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen, so die Polizei. Der 61-jährige Fahrzeuglenker erlitt leichte Schürfwunden an der Hand. Während der Aufräumarbeiten war die Salzachtal Bundesstraße komplett gesperrt. Ein Alkomattest beim verunfallten Motorradlenker ergab einen Wert von 0,56 Promille.