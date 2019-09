Golling: Motorrad kollidierte mit Zugmaschine

Ein 28-jähriger Motorradfahrer wollte am Sonntagnachmittag auf der Salzachtal Bundesstraße eine Zugmaschine samt Ladewagen überholen. Das Motorrad prallte gegen den linken Vorderreifen der Zugmaschine, der Motorradlenker kam zu Sturz.

Er musste in die Chirugie West des Landeskrankenhauses geflogen werden. Am Motorrad entstand Totalschaden.

Ebenfalls am Sonntag verletzte sich ein 40-jähriger Motorradfahrer in Bergheim. Der Mann wollte auf der Dorfstraße im Kreuzungsbereich mit der Fischachstraße einen anderes Motorrad überholen. Es kam zur Kollision, der 40-jährige stürzte und blieb auf der Fahrbahn liegen. Er verletzte sich leicht und wurde in das Unfallkrankenhaus gebracht. Von der Feuerwehr Bergheim wurde austretendes Öl von der Unfallstelle entfernt.

Quelle: SN