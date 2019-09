Golling: Nachbarin stelle sich als Diebin heraus

Eine schwerer Diebstahl konnte nun in Golling geklärt werden. Einer Frau waren mehrere tausend Euro gestohlen worden.

Anfang September hatte eine eine 69-jährige Frau aus Golling Anzeige bei der Polizei erstattet. Sie gab an, dass aus einer Kasse in ihrer Wohnung mehrere Tausend Euro fehlten. Die Ermittlungen der Polizei ergaben nun, dass eine 49-jährige Nachbarin aus Geldnot das Geld gestohlen hat. Die Beschuldigte gab bei ihrer Vernehmung an, dass sie bereits Ende Juni eine kurze Abwesenheit der 69-Jährigen genutzt habe, um in deren Wohnung zu gelangen. Aus einer unverschlossenen Kasse habe sie das Geld gestohlen. Der Geschädigten fiel der Diebstahl aber erst zwei Monate später, Ende August auf. Die 49-Jährige Nachbarin ist geständig. Sie wird wegen schweren Diebstahls angezeigt.

Quelle: SN