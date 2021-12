Golling: Neues "Zuhause" für neue Glocken

Mammutprojekt in der Pfarrkirche Golling: Drei 100 Jahre alte Glocken werden ausgetauscht und auch die Glockenstube wird großteils saniert.

Voraussichtlich zu Ostern 2022 werden die alten Glocken in Golling ein letztes Mal läuten. "Gleich danach werden der Glockenstuhl und die Glocken abgebaut", erklärt Franz Sunkler, Obmann des Pfarrkirchenrats und Projektleiter. Rund sechs Wochen später soll das Projekt abgeschlossen sein. Die neuen bronzenen Glocken werden bereits im Februar bei der Traditionsfirma Grassmayr in Innsbruck gegossen. Erhalten bleibt nur die kleinste Glocke. Sie war vor rund 15 Jahren ein Geschenk an den 2014 verstorbenen Langzeit-Pfarrer Josef Resch gewesen.

Das ...