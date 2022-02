Golling: Pkw-Fahrerin wendete auf Autobahn

Die Frau hatte die Abfahrt Golling verpasst und fuhr deshalb entgegen der Fahrtrichtung zurück.

Am Dienstagvormittag fuhr eine 46-Jährige auf der A10 von Hallein in Richtung Villach. Dabei verpasste sie die Abfahrt Golling und wendete ihren Pkw zwischen Ofenauer- und Hieflertunnel. Sie fuhr entgegen der Fahrtrichtungin den Ofenauertunnel in Richtung Salzburg, wo mehrere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Verkehr kam zum Stillstand und die Lenkerin wendete ihr Fahrzeug wieder. Die 46-Jährige konnte schließlich auf Höhe Ausfahrt Paß Lueg von der Polizei angehalten werden. Ein Alkohol- und Drogentest verlief negativ. Der Pkw-Lenkerin wurde der Führerschein abgenommen, da sie sich laut dem Bericht der Polizei in einem "außergewöhnlichen Ermüdungszustand" befand. Sie wird wegen Vorsätzlicher Gemeingefährdung angezeigt.