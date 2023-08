Gollinger Friedhof bekommt eine eigene "Himmelsleiter"

Aktuell laufen die Arbeiten für einen Naturfriedhof in Golling unterhalb des Kriegerdenkmals. Bis spätestens Allerheiligen soll das Projekt fertig sein.

Der "Trend" bei Bestattungen geht längst in Richtung Urne: Mittlerweile seien rund 80 Prozent der Bestattungen Einäscherungen, in der Stadt Salzburg sogar 90 Prozent, erklärte Alexandra Reich-Dertnig aus Hallein, Innungsmeisterin der Salzburger Bestatter, im Herbst 2022 den "Tennengauer Nachrichten".

Auch in Golling sind die Zahlen ähnlich: Zwischen 35 und 46 Bestattungen pro Jahr verzeichnete die Pfarre in den vergangenen Jahren, davon rund zwei Drittel Urnenbestattungen. Dem trägt die Marktgemeinde nun mit einem ganz besonderen Projekt Rechnung: Am Hügel, der den Gollinger Friedhof mit dem darüberliegenden Kriegerdenkmal verbindet, wird aktuell ein Naturfriedhof eingerichtet: "Man muss sich das so ähnlich vorstellen wie bei den Erdbestattungen von ,Pax Natura'", erklärt SPÖ-Gemeindevertreter Nikolaus Brückler, der das Projekt initiiert und umgesetzt hat. "Es gibt eine Verabschiedung für die Angehörigen und später wird die Urne dann vom Bestatter im Hügel eingegraben." Wenn die Familie möchte, können die Verstorbenen auch mit einer Tafel an der Steinmauer verewigt werden, die gerade errichtet wird.

Unendlich Platz für neue Urnen

Künstlerisch gestaltet wird das Projekt von Bildhauer Hermann Eibl: "Es geht um den letzten Weg sozusagen. Das Mauerwerk, das einer Stiege ähneln wird, beginnt bei einer Statue, die den zerfallenden Körper symbolisiert. Die Materie geht zurück in den Boden, wo sie herkam, der unsterbliche Teil des Körpers löst sich und bewegt sich sozusagen auf der Himmelsleiter nach oben."

Das Projekt, in das die Gemeinde rund 50.000 Euro investiert, schafft zudem Platz: 60 bis 70 Urnen können am Naturfriedhof bestattet werden, "die Bestatter begraben sie nach einem speziellen Raster, die kompostierbaren Urnen zersetzen sich und später kann man dort wieder neue begraben", erklärt Brückler. Bis spätestens Allerheiligen soll der Naturfriedhof fertig sein.

Umbau auch am Kriegerdenkmal

Umgebaut wird auch am benachbarten Kriegerdenkmal: Dort wird eine der 2022 abmontierten alten Kirchenglocken installiert, "als Andenken für die Kameradschaft", sagt Brückler, der mit seiner Frau das Denkmal betreut und der örtlichen Kameradschaft als Obmann vorsteht.