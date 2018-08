Gollinger Fußballdamen: "Jetzt ist der erste Sieg fällig"

Trotz einer harten Premierensaison ohne Punktgewinn blickt die SG Golling/Abtenau optimistisch in die kommende Spielzeit.

18 Niederlagen in ebensovielen Spielen, Torverhältnis 9:182. Mit so einer Saisonbilanz könnte kaum ein Trainer zufrieden sein, Sabine Putz ist es aber dennoch. Aus gutem Grund: Die Saison war die überhaupt erste für die Damenmannschaft der Spielgemeinschaft Golling/Abtenau. "90 Prozent der Mädels waern Komplettanfängerinnen, zu manchen Spielen sind wir nur zu elft oder zwölft hingefahren, manchmal musste ich selbst mitspielen. Insofern bin ich im Nachhinein sehr zufrieden. Wir haben zwar keinen Punkt geholt, aber wir waren viermal knapp dran", sagt Trainerin Putz.

Nur zwei Spiele in der Hinrunde gingen einstellig verloren

Nach einer harten Hinrunde (nur zwei Spiele gingen einstellig verloren, gegen Eugendorf gab es es sogar ein 20:0) setzte im Frühjahr ein deutlicher Aufwärtstrend ein, wohl auch durch die beiden Auswahlspielerinnen Yvonne Reiter im Tor und Putz' Tochter Sarah, die im Winter 14 und damit spielberechtigt geworden waren. "Die beiden haben uns immens verstärkt, und natürlich entwickeln sich auch die anderen Mädchen weiter." Gegen Ramsau-Pichl (1:3) und Eugendorf (2:3) war man sogar nah am ersten Punktgewinn.

"Jede weitere Spielerin würde uns immens verstärken"

Viel Publikumszuspruch hat das Team aber auch so: "Wir hatten von Anfang an immens viele Zuschauer, 150 bis 200 pro Spiel, eine tolle Unterstützung", sagt Putz. 26 Spielerinnen stehen derzeit im Kader, "aber jede weiter würde uns immens verstärken". Trainiert wird zwei bis drei Mal die Woche, mittlerweile wird Putz auch von Co-Trainer Werner Wagener unterstützt.

Nun soll der erste Sieg in der Liga her

Den ersten Sieg holte sich das Team Ende Juli mit 4:1 in einem Testspiel gegen den SV Liefering. Nun erhoffen sich die Damen auch den ersten Erfolg in der Saison, die für sie am 2. September mit einem Auswärtsspiel gegen Pichl-Ramsau beginnt. "Die haben zwar ein, zwei richtig gute Spielerinnen mehr als wir drin, aber die sind in Reichweite, die können wir knacken, wenn wir unsere Chancen nutzen", sagt Putz, die durch ihre Kinder, als Nachwuchstrainerin in Abtenau, in den Fußballsport gerutscht ist. "Der erste Sieg ist fällig."