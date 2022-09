Gollinger Lebensmittelkünstlerin wird Interspar-Backchefin

Die junge Gollinger Bäckermeisterin, Konditormeisterin und Diplom-Patissière Monika Bernhofer leitet die Interspar-Bäckerei in Salzburg.

"Eigentlich wollte ich Mechanikerin, Maurerin oder Schlosserin werden, denn diese Berufe benötigen eindeutig mehr Frauenpower, die ich eindeutig habe", schmunzelt die 24-jährige Gollingerin. Der Stand einer Konditorei auf der Salzburger Berufsinformationsmesse faszinierte sie dann aber so sehr, dass sie sich für diese Richtung entschied.

Nach der Konditorausbildung hängte sie noch die Bäckerlehre an sowie die Meisterschule und danach noch die Masterclass für Patisserie an der Gastgewerbefachschule Judenplatz in Wien - alles Fächer, für die sie offenbar ein Händchen ...