Gollinger drohen: "Wenn nichts passiert, machen wir ernst"

Die Gollinger stellen der ASFINAG und der Politik die Rute ins Fenster - wird nichts gegen die Stausituation getan, wollen sie selbst mit Sperren aktiv werden. Das hat schon einmal geholfen.

Stau ist man in Golling gewöhnt, vor allem in der Marktstraße. Die derzeitige Situation ist allerdings sogar für einen "Stau-Veteranen" wie Martin Dietrich neu: "Vergangenen Samstag ist es den ganzen Tag gestanden, bis um 9, 10 Uhr abends. So etwas habe ich noch nie erlebt und ich wohne seit 50 Jahren an der Bundesstraße und bin sehr viel gewöhnt", sagt der SPÖ-Ortsparteiobmann im TN-Gespräch.

Der Ausweichverkehr wegen der einspurigen Tunnelbaustelle auf der A 10 stellt mittlerweile sogar die sommerlichen Reisestaus in den Schatten. "Kaum staut es auf der A 10, werden die B 159 und alle Ausweichrouten genutzt, Gemeindestraßen, die Bahnhofstraße, sogar die engen Straßen über Gamp und Torren. Das geht einfach nicht mehr, ich erwarte mir als Lösung zumindest Abfahrtssperren, die auch kontrolliert werden. Anders werden wir das nicht in den Griff bekommen."

"Wie soll man da als Geschäft überleben?"

Genauso schlimm ist die Situation für die Geschäftstreibenden in der Marktstraße: "Manche haben Tagesumsätze von 99 Euro, wie soll man da überleben? Es ist wirklich schlimm, die Stammkundschaft bricht weg", sagt Apothekerin Franziska Wagner, Obfrau der Kaufleutevereins "Interessengemeinschaft für Golling". "Ich kann nicht mehr gewährleisten, dass wir dringend benötigte Medikamente noch am gleichen Tag bekommen, was normalerweise innerhalb weniger Stunden geht. Hinzu kommt, die Leute können kaum zum Arzt kommen, weil die Straßen voll sind, unsere Ärztin kann nicht zu Notfällen fahren, weil sie nicht rauskommt, und die Feuerwehr bekommt Probleme bei Unfalleinsätzen wie am Freitagnachmittag in Kuchl, weil die Feuerwehrler auf dem Weg ins Feuerwehrhaus selbst im Stau stehen."

Sternekoch Andreas Döllerer betont, der Schaden gehe zudem über die Stausituation an sich hinaus: "Natürlich ist das momentan untragbar, eine Katastrophe, wir hatten an den ersten zwei Wochenenden zehn Absagen pro Abend, das kostet uns richtig Geld. Aber fast noch schlimmer ist, dass sich viele Menschen jetzt denken, wir fahren am besten gar nicht mehr in die Richtung, obwohl es von Montag bis Donnerstag kaum Probleme gibt."