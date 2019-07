Gollings Golden Girls

Die Gollinger Goldhaubenfrauen "verschönern " seit 40 Jahren festliche Anlässe - anfangs nur im Ort, seit 2007 auch weit über die Gemeindegrenzen hinaus.

Goldhauben gibt es schon seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Golling - keine davon gehört allerdings den Frauen im Verein, der erst 1979 gegründet wurde: "Bei der ersten Ausrückung konnten die meisten gar nicht mitgehen, weil die Schneiderin nicht mehr mit den neuen Hauben und Seidenkleidern fertig wurde", sagt Obfrau Monika Jung. Die meisten der aktuell getragenen Goldhauben im Verein sind dennoch keine neu gefertigten, sondern alte, sorgfältige restaurierte Exemplare, "manche sind sogar mehr als 100 Jahre alt", betont Jung.

Zuerst nur im Ort unterwegs, mittlerweile auch "international"

Jung trat 1985 dem Verein bei, seit 2006 ist die gebürtige Oberösterreicherin Obfrau. Waren die Goldhaubenfrauen bis dahin nur im Ort zu Fronleichnam, Erntedank oder bei Fahnenweihen ausgerückt, hat sich ihr "Aktionsradius" seitdem drastisch erweitert: Gemeinsam mit Goldhaubenfrauen aus dem Flachgau und Oberösterreich (wo der Brauch ursprünglich herkommt), haben die Gollinger Damen bereits an Volkskulturveranstaltungen in Prag und der Toskana sowie an der Eröffnung des Münchner Oktoberfestes teilgenommen. "Man muss als Verein einfach auch dem Nachwuchs einiges bieten", betont Jung.

Zahlreiche Aktivitäten, um die Tradition am Leben zu erhalten

Neben der "Vergoldung" festlicher Anlässe will der Verein auch die Tradition insgesamt beleben: Mittlerweile hat Obfrau Jung "Goldhaubenfrauenlieder" komponiert, wie sie in Oberösterreich üblich sind; sie hat zwei alte Hauben erworben und restaurieren lassen; es gibt seit 2018 ein eigenes Mädchenband für die noch nicht volljährigen Vereinsmitglieder, und 2014 hat sich aus dem Verein heraus auch eine Kopftuchgruppe gegründet, die die alte Kunst des Kopftuchbindens wiederbeleben will.

250 Trachten-, Goldhauben- und Kopftuchfrauen zu Gast

Rund 250 Aktive diverser Trachtenvereine kamen zum Jubiläum am Wochenende nach Golling, von Trachtenfrauen aus dem Tennengau und Innergebirg über Goldhauben- und Kopftuchfrauen aus dem Flachgau und Oberösterreich bis hin zu den Sensenschmiedtrachten aus Kremsmünster. "Wir wollten die riesige bunte Vielfalt an Trachten zeigen, die es bei uns gibt", sagt Monika Jung.

Am Samstagabend hatten die Gollinger Goldhauben zu einer Aufführung des Mondseer "Jedermann" auf die Burg Golling geladen, am Sonntag ging es nach der Festmesse mit allen Gastvereinen im Umzug durch den Mark und dann zum Festakt auf die Burg, wo unter anderem Obfrau Jung aus der Geschichte des Vereins erzählte, und der Singkreis Kuchl die erwähnten eigens komponierten Goldhaubenfrauenlieder präsentierte.