Nach dem Seilbahnunfall mit vier Verletzten am Mittwoch in Uttendorf schlossen die Experten des TÜV Süd und der Erzeugerfirma Doppelmayr am Freitag ihre Untersuchungen ab. Wie berichtet, war Eis auf der Klemme der betreffenden Gondel schuld, dass diese nicht richtig schloss und auf dem Seil zurückrutschte. Darüber hinaus versagte bei der Ausfahrt aus der Mittelstation jene Prüfvorrichtung, die mit einem Sensor kontrolliert, ob die Klemmen geschlossen sind. Die Vorrichtung war falsch eingestellt.