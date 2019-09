GPS-Sender führte zu verschwundener Kuhglocke

Kuh Rosalie verlor während des Almsommers ihre Kuhglocke. Urlauber aus Deutschland nahmen das Fundstück als Souvenir mit nach Hause. Was sie nicht wussten: Die Glocke war mit einer Ortungstechnik versehen.

Rosalie trägt während des Almsommers eine Kuhglocke - wie viele andere Rinder auch. Die Glocke ging aber verloren. Urlaubsgäste aus Deutschland fanden das Stück - und nahmen es als Souvenir mit nach Hause. Der Besitzer der Kuh bemerkte den Verlust - und erstattete am Dienstag eine Anzeige.

Mit einem hatten die Touristen nicht gerechnet: An einem Riemen der Glocke war ein GPS-Sender befestigt. Mit Hilfe der Koordinaten konnte der Bauer aus Bad Mitterndorf den Verbleib der Glocke rasch klären. Am Mittwoch klingelte die Kriminalpolizei an der Türe der zwei Urlauber (23 und 24 Jahre alt) in Krefeld - mit einem Hausdurchsuchungsbefehl in der Hand. Die Glocke, die sich bereits als Dekoration in einem Vereinsheim befand, wurde sicher gestellt. Thomas Schwab, der Sohn des Bauern, wird die Tiroler Kuhglocke demnächst zurück erhalten. Der Wert soll bei 400 Euro liegen.

Das Ortungssystem für Rinder, Schafe, Ziegen und Pferde stammt von Daniel Schörkhuber aus Bergheim. Er hat vor zwei Jahren die Global Tracking Solutions (www.qtrack.at) gegründet. Die Ortungstechnik ist aus dem Kfz-Bereich bekannt. Der Besitzer der Tiere kann den Aufenthalt rasch ermitteln - über eine Intervalortung. Das heißt: Alle paar Stunden wird der genaue Ort übermittelt - auf bis zu 2,5 Meter genau. Der Besitzer kann die Koordinaten per App auf dem Handy oder auf dem Computer ablesen.

