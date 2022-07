GPS-Tracker führt Polizei im Pongau zu ungarischen Fahrraddieben

Ein bestohlener Pongauer konnte seine E-Bikes selber orten, als er auf der Polizeiinspektion Anzeige erstattete. Die Verdächtigen sitzen nun in U-Haft.

Einen Anfang Juli in einer Tiefgarage im Pongau verübten Fahrraddiebstahl hat die Polizei nun aufklären können - und zwar mit der Hilfe eines Geschädigten. Dort hatten vorerst Unbekannte drei teure E-Bikes gestohlen. Durch den in den Fahrrädern verbauten GPS-Tracker konnte der Geschädigte bei der Anzeige selbst bekanntgeben, dass die Fahrräder sich in Ungarn befinden.

Dieser Spur folgte die Polizei und konnte so zwei ungarische Staatsbürger im Alter von 32 und 35 Jahren als Verdächtige im Ponghau ausforschen. Die ungarische Polizei ihrerseits stellte zehn Fahrräder sicher. Sieben davon stammen Diebstählen im Pongau und in Tirol. Bislang werden den Beschuldigten 15 Strafhandlungen zu Lasten gelegt. Die Schadenssumme beträgt mehrere zehntausend Euro. Die Verdächtigen sitzen in U-Haft, die Ermittlungen dauern an.