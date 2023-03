Salzburger Radfahrer ließen Diebe in die Hightech-Falle tappen

Fahndungserfolge auch aus Salzburg zeigen: Mit GPS-Modulen lassen sich gestohlene Räder wiederfinden. Die Peilsender werden zur Standardausstattung.

Einfach, billig und am Fahrrad leicht zu verstecken: Dieser Salzburger verwendet einen Transponder, der – im E-Bike verbaut – Signale an das Mobiltelefon sendet.

GPS-Modul im Fahrrad, die dazu passende App am Handy: So lassen sich Diebe aufspüren.

Das Pedelec, also das Fahrrad mit elektrischem Hilfsmotor, kostete 4000 Euro und dann war es plötzlich verschwunden. Ein 69-jähriger Salzburger hatte das teure Stück erstanden und war zum Glück vorsichtig genug gewesen, ein GPS-Modul verbauen zu lassen. Immerhin: Der Rahmen des bei My Esel in Traun (OÖ) gefertigten Bikes war aus Holz und somit ein Unikat.

Der Bestohlene erstattete Mitte Jänner dieses Jahres bei der Inspektion Maxglan Anzeige, der aufnehmende Beamte wiederum kontaktierte den Hersteller. Und dieser ortete ...