Granaten, Munition und ein MG - Polizei stellt Kriegsmaterial bei Salzburger (71) sicher

Brisanter Fund bei einer Hausdurchsuchung in Salzburg-Leopoldskron: Polizisten fanden im Haus eines amtsbekannten 71-jährigen Mannes zahlreiches Kriegsmaterial. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Zu der Durchsuchung des Wohnobjektes in Salzburg Leopoldskron war es bereits am (Mittwoch 15. Mai) gekommen. Grund der richterlich bewilligten "Durchsuchungs- und Sicherstellungsanordnung" war eine Europäischen Ermittlungsanordnung der polnischen Sicherheitsbehörden.

Dieser Anordnung waren Ermittlungen zu einer Internet-Plattform für den Waffentausch und -verkauf in Polen vorausgegangen, wobei man auch auf einen verdächtigen Salzburger stieß.

Die Amtshandlung vollzogen Polizisten des Stadtpolizeikommandos gemeinsam mit dem Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Salzburg.

Den amtsbekannten 71-jährigen beschuldigten Salzburger nahmen die Ermittler des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung aufgrund einer gerichtlich bewilligten Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg noch an Ort und Stelle fest.

Sogar das Bundesheer rückte an

Im Haus des Beschuldigten konnten eine große Anzahl von Kriegsmaterial, Munition, Waffen- und Munitionsbestandteilen, sowie ein funktionsfähiges Maschinengewehr aus dem Zweiten Weltkrieg sichergestellt werden. Wegen einer möglichen Gefährdung durch das Kriegsmaterial zogen die Ermittler sprengstoffkundige Polizisten sowie den Entminungsdienst des Bundesheeres bei. Dabei ergaben sich keine Hinweise auf eine mögliche Gefährdung Unbeteiligter. Die sichergestellten Kriegsmaterialien und Waffen wurden in die Landespolizeidirektion Salzburg gebracht und werden dort weiteren Untersuchungen unterzogen.

Der 71-jährige Beschuldigte, gegen den bereits ein aufrechtes Waffenverbot bestand, wurde am 16. Mai 2019 in die Justizanstalt Salzburg überstellt. Dort befindet er sich seither in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.



Quelle: SN