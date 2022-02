Granaten und Munition auf Baustelle in Salzburg gefunden

Die Kriegsrelikte tauchten bei Baggerarbeiten in Salzburg-Maxglan auf. Die Polizei sperrte die Umgebung ab. Sprengstoffsachverständige aus Linz bargen das brisante Material.

Bei Baggerarbeiten im Bereich Straubingerstraße im Salzburger Stadtteil Maxglan wurden am Montag gegen 14.30 Uhr Granaten und Munition aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt. In der Folge sperrte die Polizei den Baustellenbereich in einem Umkreis von 50 Metern. Stunden später wurde nach einer Besichtigung die gesperrte Zone auf der Baustelle auf einen Umkreis von vier Metern verringert und auf das Eintreffen von Sprengstoffsachverständigen aus Linz gewartet. Diese bargen die Weltkriegsrelikte und transportierten sie ab. Durch die anfänglichen Straßensperren kam es zu Verkehrsbehinderungen und einigen Staus im Nachmittagsverkehr.