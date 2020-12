Grandhotel-Musiker erspielte 120.000 Euro für die "Our Kids Foundation"

Und es geht weiter: Sein Geburtstags-Spendenaufruf auf Facebook ist vielversprechend angelaufen. Die geplante Feier in Zell am See konnte aus den bekannten Gründen nicht stattfinden...

Marko Govorcin ist begnadeter Musiker. Ursprünglich kommt er aus der Stadt Mostar und ist einst vor dem Krieg geflüchtet. Über einige Umwege fand er schließlich in Saalfelden ein Zuhause, wo er als Mitarbeiter in einem Möbelhaus-Lager tätig war. Außerdem entdeckte der Familienvater - die Töchter sind mittlerweile erfolgreiche Akademikerinnen - im Zeller Grandhotel eine Möglichkeit, seiner Leidenschaft zu frönen. Ausgestattet mit großem Talent, mit Gitarre und Klavier, ist er dort schon seit 24 Jahren angestellt. Er singt in "sage und schreibe" 43 Sprachen. Für die Besucher des Hotels, aber auch als selbstständiger Künstler. Außerdem unterstützt Marko Govorcin die Wohltätigkeitsorganisation "Our Kids Foundation" (ourkidsfoundation.org). Spendenaufruf über Facebook: Musiker möchte Spendensumme weiter erhöhen Dank seines Engagements und seiner zahlreichen Benefizkonzerte - zum Beispiel trat er in Notting Hill/London auf - konnte er zu dieser sozialen Initiative bisher über 120.000 Euro beitragen. Bei der Foundation geht um bessere Zukunftsperspektiven für Kinder in Bosnien und Herzegowina. Mithilfe des Kapruner Ehepaares Markus und Rainer Casna plante der Musiker zu seinem 60. Geburtstag eine karitative Veranstaltung im Grandhotel. Diese fiel jedoch den Covid-19-Maßnahmen zum Opfer. Was also tun, um die Spendensumme weiter zu erhöhen? Der Musiker erstellte auf seinem Facebook-Account kurzerhand einen Geburtstags-Spendenaufruf, der enorm vielversprechend angelaufen ist. Falls jemand konventionell spenden möchte, hier die Konto-Daten:

AT14 3503 4000 0018 8458, Raika Liefering Salzburg