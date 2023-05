Grantige Gerettete, vermüllte Schutzhütte - Einsatz auf Watzmann nervte Rettungskräfte

Stundenlang haben sich Einsatzkräfte aus Salzburg und Bayern um ein geschwächtes Paar auf dem Watzmann in den Berchtesgadener Alpen bemüht - die Rettungsaktion strapazierte die freiwilligen Helfer auf unvorhergesehen Weise.

Die Wetterprognose war eigentlich sehr gut, doch im Hochgebirge können die örtlichen Verhältnisse sehr schnell ins Gegenteil umschlagen: Diese Erfahrung musste am Pfingstwochenende ein Paar bei einer Tour auf den Watzmann machen. Am Sonntag kurz nach 14 Uhr setzten ein 37-jähriger Mann und eine 29-jährige Frau aus Nordrhein-Westfalen einen Notruf ab, da sie sich bei der noch immer sehr winterlichen Watzmann-Überschreitung zwischen Mittel- und Südspitze verstiegen hatten und in Bergnot geraten waren.

16 Bergretter und die Besatzungen zweier Helikopter waren dann bis zu sieben Stunden lang gefordert. Dabei gab es Aspekte, die wohl noch länger diskutiert werden.

Die Einsatzstelle lag jedenfalls oberhalb der Nebelgrenze von rund 2.400 Metern. Die Besatzungen des Salzburger Notarzthubschraubers "Christophorus 6" und danach des Polizeihubschraubers "Edelweiß 6" flogen deshalb im Shuttle-Verkehr mehrere Einsatzkräfte mit umfangreicher Ausrüstung bis zum Watzmannhaus, die dann weiter zu Fuß übers Hocheck und den Grat zu den Urlaubern aufstiegen.

Die unverletzten Verstiegenen hatten zwar einen sicheren Stand, aber lediglich dünne Schlafsäcke von der Übernachtung am Watzmannhaus dabei und versuchten sich bei knapp unter fünf Grad in der Wolke so gut wie möglich warm zu halten. Da sie zu erschöpft waren, konnten sie nicht in Richtung der Mittelspitze den Rettern entgegen gehen, um den Einsatz damit etwas zu verkürzen.

Die Bergwacht plante daher einen langen und komplexen Einsatz bis weit in die Nacht hinein mit dem Ziel, das Duo zumindest bis zum Sonnenuntergang in die Schutzhütte am Hocheck zu bringen, die von den Rettern mit offener Türe und vermüllt vorgefunden wurde.

Fünf Bergretter stiegen mit Sicherungsmaterial, Ausrüstung zum Wärme-Erhalt und Energieriegeln zum Hocheck auf und dann in den Grat ein, wobei ab der Hochstiege eine geschlossene, zunehmend stärkere und rutschige Altschneedecke vorherrschte, die aber zu weich und stellenweise auch zu dünn für Steigeisen war. Vier weitere Einsatzkräfte warteten am Hocheck mit zusätzlichen Seilen; zwei weitere Retter rückten vom Haus aus nach.

Der Einsatzleiter ließ am Wimbachschloss zur besseren Kommunikation im Funkschatten der Westwand ein Gateway aufbauen, den Kerosin-Anhänger aus Berchtesgaden zum Nachtanken der Helis und den Ruhpoldinger Bergwacht-Notarzt in die Ramsau holen, damit bei einem Notfall mit Verletzten während der riskanten Rettungsaktion medizinische Hilfe zumindest innerhalb weniger Stunden verfügbar wäre. Die Retter konnten zunächst weder Rufkontakt von der Mittelspitze aus herstellen noch die Einsatzstelle aus der Luft finden, da der Grat wolkenumhüllt blieb.

Doch kurz nach 17.30 Uhr riss die Wolkenbank auf. Die Heli-Crew konnte die Verstiegenen erstmals in rund 2.600 Metern Höhe zwischen der Mittel- und der Südspitze sehen. Zwei Bergretter arbeiteten sich so schnell wie nur möglich über den rutschigen Altschnee vor, wobei die gesamte lokale alpine Quellbewölkung in Bewegung geriet, die Südspitze erstmals vom Hocheck aus sichtbar wurde und einen kurzen Anflug auf Sicht möglich machte.

Dann zählte jede Sekunde

Da die Zeit drängte, mussten die Retter an der Einsatzstelle die Verstiegenen sehr direkt auffordern, nicht mehr zeitaufwendig ihre Biwak-Ausrüstung einzupacken, damit der Heli die kurze Wolkenlücke nutzen und sie sofort abholen kann. Angesichts der Konsequenzen mit einem langen und riskanten Rückstieg über den winterlichen Grat zum Hocheck und einer kalten Nacht am Watzmann waren die Leute schnell kooperativ und ließen ihre Ausrüstung am Berg zurück, so dass der Heli gegen 17.55 Uhr in einem Anflug und in zwei Winden-Aufzügen die Urlauber und die beiden Bergretter abholen und ins Tal flog.

"Wir sind noch nie so schlecht behandelt worden"

Alle waren um 18 Uhr wohlbehalten am Boden. Aber das Paar aus Nordrhein-Westfalen war dennoch übellaunig, das Duo erklärte laut Mitteilung des Bayerischen Roten Kreuzes, "dass sie als Patienten noch nie so schlecht behandelt worden seien, woraufhin sie auch sofort verschwanden".

Bergwacht-Sprecher Michael Renner, der sich mit seinen Kameraden trotz langjähriger Einsatzerfahrung über die Reaktion schon ärgert: "Wir müssen in derart hoch dynamischen Einsatzlagen oft sehr schnell Entscheidungen treffen und auch mal recht direkt mit Betroffenen sprechen, die nicht immer sofort die Brisanz der Lage und das hohe Risiko für alle Beteiligten realistisch einschätzen können; ein zurückgelassener Schlafsack steht in keinem Verhältnis zu Leben und Gesundheit von Menschen."

Berger sagte weiter: "Betroffene reagieren unter den Eindrücken einer Ausnahme-Situation sicher anders, als sie es vielleicht sonst machen würden, weshalb wir so etwas nicht überbewerten, auch wenn es etwas irritiert, da wir ja nur möglichst gut helfen wollen."

"Wir sind zunehmend verwundert über die gefährliche Erwartungshaltung, die sich scheinbar mehr und mehr zu etablieren scheint, dass die Rettung im Hochgebirge bei Wind und Wetter sowohl eine garantierte als auch eine unkritische Sache wäre - auch wenn manche Bergsteiger das vielleicht nicht so gut einschätzen können und anders reagieren als jemand, der tatsächlich weiß, auf was er sich bei einer winterlichen Grat-Überschreitung einlässt. Auch für uns war der Einsatz im rutschigen und schwer einzuschätzenden Altschnee im Absturz-Gelände riskant", erklärt Renner, der sich ausdrücklich beim Berchtesgadener Sporthaus Babel bedankt, das die Bergwacht mit technischen Höhenbergstiefeln mit integrierter Gamasche ausgestattet hat, die sich bei diesem Einsatz bestens bewährt haben.