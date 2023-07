Gratis-Festmahl zur Festspielzeit für Menschen mit wenig Geld

Sozialverein lädt wieder zum Fünf-Gänge-Menü in das Schloss Mirabell ein. Spitzenköche bereiten die Gerichte zu. Ein Anruf genügt.

An festlich gedeckten Tischen Platz nehmen, sich bedienen lassen und ausgiebig schlemmen. "Für Menschen, die nicht auf Rosen gebettet sind, ist das ein undenkbarer Luxus", sagt der Mattseer Christian Rauch, Obmann des Sozialvereins Festmahl. Seit 2008 lädt der Verein Menschen, denen es aus welchen Gründen auch immer finanziell nicht gut geht, zu einem mehrgängigen Feinschmeckermenü ein, das von einem kulturellen Programm umrahmt wird.

Seit 2013 wird das Festmahl im Schloss Mirabell im Wolf-Dietrich-Saal serviert. Am Dienstag (25. Juli) ab 18.30 Uhr ist es wieder so weit. Der Eingang ist neben dem Pegasus-Brunnen. "Wir fragen nicht nach, jede und jeder ist herzlich willkommen", sagt Rauch. Ob Menschen, die mit einer Mindestpension das Auslangen finden müssen, die kein Dach über dem Kopf haben, die alleinerziehend sind, die in betreuten Einrichtungen leben oder aufgrund von Krankheit nicht arbeiten können. "Beim Festmahl sollen unsere Gäste erleben, dass jeder Mensch großen Wert und Würde besitzt. Entsprechend freundschaftlich gehen wir aufeinander zu."

Rauch möchte Menschen ermutigen, die Möglichkeit wahrzunehmen und die Hemmschwelle zu überschreiten. "Wer einmal da war, kommt gerne wieder. Wir haben mittlerweile viele Stammgäste, einer von ihnen wird am Dienstag geehrt."

Der Termin ist bewusst während der Festspielzeit gewählt. Das Menü kredenzen wieder namhafte Salzburger Köche vom Verband der Köche Österreichs. An den bisher 101 Festmahl-Veranstaltungen nahmen 6300 Frauen und Männer teil.

Rauch hatte den Verein seinerzeit gegründet, nachdem er unerwartet selbst in eine wirtschaftlich schwierige Situation geschlittert war. "Ich weiß, wie man sich auf der anderen Seite des Tisches fühlt, plötzlich ist man niemand." Ihm gehe es darum, alle Gäste als vollwertige Menschen anzuerkennen. Musikalisch umrahmt wird das Essen vom Ensemble Quadrophonia mit Christine Bresgen (Oboe), Walter Seidl (Flöte), Martin Ferdiny (Klarinette) und Reinhard Kohlschütter (Fagott). Erbauendes und positive Reflexionen für die Gäste bietet der Quelle-der-Liebe-Chor.

Rund 60 Menschen können gratis an dem Essen teilnehmen. Eine Anmeldung ist nötig. Ein kurzer Anruf bei Christian Rauch unter der Telefonnummer 0660/2656540 oder ein E-Mail an festmahl@gmx.at genügen. Einlass ist ab 18 Uhr.

Spenden: Sozialverein Festmahl AT03 2040 4000 0000 2816